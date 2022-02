Jaap (82) maakte het bombardement op Rotterdam mee: ‘We logeerden tien maanden bij mijn tante’

‘Mijn leven heb ik te danken aan de buurman van mijn ouders in Rotterdam. Korte tijd voor het bombardement op 14 mei 1940 raadde hij mijn ouders aan wollen dekens voor onze ramen en deuren te hangen. Toen de bommen vielen, hadden wij geen tijd om naar de schuilkelder te gaan. We zaten in de gang en ons huis raakte zwaar beschadigd. Maar we werden niet geraakt door brokstukken. Die bleven in de wollen dekens hangen, onze redding.

Toen het stil werd, vluchtten we alsnog naar de schuilkelder. Ik meen me dat te herinneren, hoewel ik nog maar veertien maanden oud was. In de loop van de jaren heb ik het verhaal zo vaak gehoord, het kan ook dat ik het van horen zeggen heb.

Omdat ons huis onbewoonbaar was, logeerden we tien maanden lang bij ..

