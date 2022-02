Je kinderen ‘kleurenblind’ opvoeden? ‘Het gesprek moet juist worden gevoerd’

Praten met kinderen over huidskleur en culturele achtergronden helpt tegen vooroordelen. Judi Mesman vertelt hoe ouders dat kunnen aanpakken. ‘Ga het contact aan met zo veel mogelijk verschillende mensen. Dat is het beste medicijn tegen discriminatie.’

Op de basisschool in het dorp waar ze opgroeide, werd ze erg gepest, schrijft Judi Mesman in het boek Opgroeien in kleur. Opvoeden zonder vooroordelen, dat eind vorig jaar is verschenen. ‘Dat pesten ging nogal eens samen met racistische uitspraken. Dat ik terug moest naar mijn eigen land, dat ik een poepchinees was, en dingen die ik liever niet herhaal. Ik ben in die tijd achternagezeten, bespuugd en geslagen door kinderen die hadden besloten dat ik te anders was.’

Mesman, hoogleraar in maatschappelijk uitdagingen, heeft een Indische moeder en een Nederlandse vader. ‘Zoals zovelen met wortels in de voormalige koloniën stam ik aan de Indische kant van de familie af van een slavenhouder en een slaafgemaakte, die zeven generaties geled..

