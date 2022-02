Psychiater Paul Verhaeghe: ‘Het echte virus is ons onvermogen om verbinding te maken’

‘De beelddrager van de eenzaamheid in onze tijd is niet meer de bejaarde zonder bezoek die de hele dag achter de geraniums zit. Het is een 29-jarige professional die hyperactief en succesvol is maar niet in staat om kwetsbaar te zijn in een zinvolle een-op-een-relatie. Door corona werd hun overvolle agenda leeg geveegd.’ Mensen hebben het nodig, zegt de Vlaamse psychiater en hoogleraar Paul Verhaeghe, dat ze opnieuw leren zich met elkaar te verbinden.