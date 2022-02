51 - Week 5: Wéér een gynaecoloog die eigen zaad doneert

Deze Week podcast





Een gynaecoloog van het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp heeft waarschijnlijk tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen 21 kinderen verwekt met zijn eigen spermaa. Pijnlijk voor de ouders en pijnlijk voor de kinderen, zo constateert relatiecoach Cocky Drost. Het is niet de eerste keer dat het gebeurt. Cocky: ‘Dit levert voor de kinderen zoveel elementaire vragen op. Ben ik bijvoorbeeld wel gewenst? Heb ik bepaalde trekken van mijn vader overgenomen?’ EO-presentator Joram Kaat is zelf zonder vader opgegroeid en maakte daarover de podcast ‘Who’s your daddy’. Hij snapt voor een deel wat deze kinderen doormaken. ‘De wereld van deze mensen staat ineens helemaal op zijn kop. Er komt ineens van alles op hen af. Bijvoorbeeld de vraag: wie zijn mijn broers en zussen?’

Verder: Van alle strafzaken spreken verkeersongevallen misschien wel het meest tot de verbeelding. En de publieke verontwaardiging is dan ook groot wanneer bij een dodelijk ongeval de verdachte een – op het eerste gezicht – relatief lage straf krijgt. Vorige week deed het gerechtshof in Den Bosch uitspraak in een zaak waarbij een 24-jarige man de topsnelheid haalde, iemand doodreed en vervolgens, máár tweeënhalf jaar cel kreeg. Althans, dat was de reactie van veel mensen. Sjirk vindt dat de media en vooral politici zich veel te gauw roeren in het publieke debat. Bijvoorbeeld wanneer ze stellen dat de straffen te laag zijn. ‘Sommige Tweede Kamerleden proberen gewoon over het hoofd van verkeersslachtoffers te scoren. Dat is heel laag en komt vaak ook helemaal niet ten goede aan de strafzaak.’