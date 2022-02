Jeanette Kers brengt singles samen: ‘Heel rijk word ik er niet van, maar ik doe dit werk vanuit mijn hart’

U bent matchmaker voor relatiebemiddelingsbureau 40/60PlusRelatie. Wat betekent dat?

‘Het is onze missie mensen aan elkaar te koppelen, en dat doen we voor singles van 40 jaar en ouder, mensen dus die vaak al het nodige achter de rug hebben. Onze cliënten zeggen weleens: ik hoef niet per se een partner, ik wil gewoon met iemand leuke dingen doen. Daarom stuur ik op contact en niet zozeer op een liefdesrelatie. Ik heb tot twee jaar geleden iedere zondag wandelingen begeleid voor singles. De zondag is voor hen toch vaak moeilijk. Ik organiseer die wandelingen nog steeds, maar niet meer iedere week.’

Waarom schakelen mensen een relatiebemiddelingsbureau in? Er zijn toch genoeg datingsites?

‘Omdat het fijn is een filter te hebben, om zeker te weten dat die ander serieus op zoek is. Soms is het vertrouwen van cliënten beschadigd bij het online daten. Veelal merken de dames dat mannen thuis willen afspreken en direct seks willen – ik zeg het maar gewoon zoals het is. En dat ze met meerdere vrouwen tegelijk aan het daten zijn. Wij wachten netjes tot de match is afgelopen – dan pas doen we het volgende voorstel.

Mensen die gescheiden zijn, hebben vaak wel wat wensen, bijvoorbeeld omdat ze een partner hebben gehad die heel dominant was, en dat willen ze niet bij een nieuwe partner

Wij gaan naar cliënten toe voor het intakegesprek. Zo vormen wij ons een beeld. Wat is iemands relatieverleden, wat zijn iemands hobby’s, wat zoekt iemand? Dan gaan we matchen. Wie heb ik in mijn eigen bestand? Wie hebben mijn collega’s in hun bestand? Heb ik iemand op het oog, dan bel ik op en lees ik de persoonsbeschrijving voor. En na een match bel ik ook altijd even op. Wat was positief, wat negatief, wat kan ik daarvan leren over de cliënt?’

Waarom bent u dit werk gaan doen?

‘Ik was heel lang secretaresse en heb verschillende reorganisaties overleefd. Maar de laatste reorganisatie dus niet. Eerst ben ik weddingplanner geworden, maar dat bracht te weinig op om ervan te leven. Toen zag ik ergens reclame van 40PlusRelatie. Ik heb altijd interesse in relaties gehad, ik ben een mensenmens, heb een groot empathisch vermogen. Het leek me ontzettend leuk om mensen gelukkiger te maken in het leven. Dit jaar werk ik tien jaar als matchmaker. Heel rijk word ik er niet van, maar ik doe dit werk vanuit mijn hart.’

Hoe werkt dat, mensen aan elkaar koppelen?

‘Ik kijk naar praktische zaken. Of iemand rookt, hoe ver iemand wil reizen. Sommige weduwen vragen om een weduwnaar, of omgekeerd, want die weet wat zij hebben doorgemaakt. Karakter en hobby’s kunnen een rol spelen. Hoe ondernemend iemand is. Sommige mensen golfen en die zoeken dan soms iemand om mee te golfen. Geloof kan ook een criterium zijn. Ik ben nu voor een meneer op zoek die iedere zondag naar de kerk gaat en elke dag uit de Bijbel leest. Dat is toch iets wat je wilt delen met elkaar. Dan moet ik niet aankomen met iemand die daar niks van wil weten.’

Stellen cliënten doorgaans hoge eisen?

‘Dat verschilt. Mensen die gescheiden zijn, hebben vaak wel wat wensen, bijvoorbeeld omdat ze een partner hebben gehad die heel dominant was, en dat willen ze niet bij een nieuwe partner. Maar hoe langer de wensenlijstjes, des te ingewikkelder het wordt. Want kan ik nog wel iemand voorstellen die oké is, maar niet helemaal aansluit op de wensen? Zelf zijn cliënten natuurlijk ook niet perfect.

Ik herinner me een cliënt die maximaal een uur wilde reizen. Toen vond ik iemand die net iets verder weg woonde. Ze wonen nu samen. Soms moet je je grenzen iets verleggen. En soms moet ik zelf wat dieper graven. Ik had een vrouw voorgesteld aan een man van een collega van mij. Die match strandde na een tijdje. Maar die mevrouw had kanker gehad en de echtgenoot van die man was aan kanker overleden. Toen heb ik die man opgebeld en gezegd: ‘Ik heb het idee dat het erg dichtbij komt voor u.’ Toen zei hij: ‘U slaat de spijker op de kop.’ En nu zijn ze toch bij elkaar.’

Wat maakt uw werk voor u de moeite waard?

‘Het feit dat mensen mij in vertrouwen nemen, iedere dag weer. Soms lijkt een gesprek in eerste instantie moeilijk, maar dan draait de sfeer halverwege en dan krijg ik aan het eind te horen: ‘Toch wel fijn dat ik u aan de lijn had.’ Daaraan merk ik hoe goed het mensen doet als je echt, maar dan ook écht luistert. Ik heb een keer een man als cliënt gehad die uiteindelijk geen blijvende match had, maar hij zei wel: ‘Ik vond het zo fijn dat we een jaar met elkaar zijn opgetrokken en dat je nooit zei: wat een gezeur.’ Dan is het niet gelukt iemand te koppelen, maar ik heb iemand wel een paar stappen verder kunnen helpen en dat vind ik ook bijzonder. En natuurlijk, als mensen gelukkig zijn met z’n tweeën, dan ben ik daar ook heel blij mee.’

Wat is uw eigen relatiestatus?

‘Ik heb zelf veel relaties gehad en ben zeven jaar alleen geweest. Ik ging mijn eigen weg, had wat dingen op te lossen vanuit mijn jeugd. Mijn huidige partner heb ik tijdens een van mijn zondagswandelingen leren kennen. Vorig jaar heeft hij me ten huwelijk gevraagd, met sinterklaas, en 18 mei gaan we trouwen. Ik denk dat ik een betere consulent ben door wat ik zelf heb meegemaakt. Als ik bijvoorbeeld op mijn twintigste was getrouwd, had ik me wellicht minder goed kunnen voorstellen hoe het is om single te zijn. Ik ben blij en dankbaar dat mijn leven zo is gelopen en dat er toch nog een kers op de taart komt, haha.’

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met DC Loopbaanbegeleiding.