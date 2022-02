‘Humor herstelt, het zet recht. Het maakt het zware minder zwaar’

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: multi-instrumentalist Joost Belinfante (75), bekend als artiest in de bands CCC Inc. en Doe Maar.

‘Ik heb een eigen geloofssysteem ontwikkeld waarvan ik de enige gelovige en tegelijkertijd de paus ben. Het is voor zo’n 20 procent gebaseerd op het christelijke gedachtegoed. Ik heb veel in de Bijbel gelezen. Met name de Bergrede spreekt mij aan, want ik ben natuurlijk een hippie - een arme van geest. ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’, was in mijn Joods-gelovige ouderlijk gezin de belangrijkste regel. Als je je maar aan dat gebod hield, maakte het verder niet zoveel uit wat je deed.

Mijn moeder speelde piano, mijn vader dwarsfluit en mijn zusje blokfluit. Op mijn vijfde kreeg ik een kleine viool, en later een pocket-trompet. Muziek was een gewoonte in ons gezin, maar had verder geen dieper doel ofzo. Een jaa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .