Luisteren (ww., luisteraar, luisterend.)

Het waren onrustige weken en ik kon geen wijs meer uit mijn eigen verhalen. Dus maakte ik een lijstje en inventariseerde: zoveel achtervolgingen, zoveel aanrandingen, zoveel ongewenste intimiteiten. Een man komt tegenover je zitten in de trein, vraagt aan een andere man of je zijn vriendin bent. Die kijkt naar je alsof hij wel zou willen, maar hij is een brave, forenzende huisvader van achter in de veertig, en terwijl die ander je angstige, achttienjarige lijf ontdekt, kijkt hij uit het raam en ziet de groene polders, de sloten en de elektriciteitsmasten voorbijtrekken. Een verhaal, één van de vele.

En dan de verhalen van anderen. Een vriendin vertelt over een man in de duinen: hij was sterk en zij was verdwaald, maar ze heeft het overlee..