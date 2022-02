‘Ze moeten niet te perfect zijn’

Sommige recepten worden van generatie op generatie doorgegeven. In deze rubriek delen hobbykoks hun favoriete familierecept. Vandaag vertellen: Laura Jordaan (71), Nicole van Kempen (49) en Hanna van Kempen (13) uit Middelharnis.

L: ‘Het recept voor kruukplaetjes

stamt uit de negentiende eeuw en wordt op het eiland Goeree-Overflakkee van geslacht op geslacht doorgegeven. Mijn oma en moeder maakten de koekjes vaak als er een verjaardag was en die traditie heb ik overgebracht op mijn dochter Nicole en kleindochter Hanna. Vroeger was er geen geld voor luxe, dus het recept is simpel: je mengt bloem, suiker en boter door elkaar. Als het ervanaf kon, ging er een klein beetje kaneel door en soms een ei. Mijn oma gebruikte geen boter, maar reuzel van het varken.’

N: ‘Ik doe het iets anders. In plaats van een ei gebruik ik melk. Wat de naam betreft: hier op Goeree-Overflakkee zeggen ze ‘kruuk’ tegen een kruik. Daarin zaten de kruiden voor de koekjes en daar verwijst de naam..

