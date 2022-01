‘Gelukkig neemt mijn zoon de treinen over’

Wat verzamelt u?

‘Ik spaar het speelgoed waarmee ik in mijn jeugd speelde. Ik ben geboren in 1937 en in die tijd was er in Apeldoorn een sanatorium voor tuberculosepatiënten. Als zij na een lange periode van ziekte weer terugkeerden in de samenleving, ging dat niet altijd goed. Een aantal voormalig patiënten had bijvoorbeeld moeite met het vinden van werk. Daarom werd een therapie ontwikkeld die hen voorbereidde op hun terugkeer in de samenleving. Onderdeel van die therapie was het maken van houten speelgoed. Dat kreeg de merknaam ADO, wat staat voor Arbeid Door Onvolwaardigen. Die term zou je vandaag de dag niet meer mogen gebruiken. De primaire kleuren die gebruikt zijn, kenmerken het ADO-speelgoed. Daarnaast heb ik treinen en bouwpakke..

