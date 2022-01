Je relatie is geen crossfiets

‘Nee, vrijdag lukt me niet. Dan ben ik een weekendje weg, met mijn vrouw.’

‘O leuk, nou prima, geniet ervan.’

Waarom zeg ik dat nou niet, denk ik, als ik de telefoon neerleg. Net ook al. Een afspraak verzetten omdat ik, zo zei ik, naar een ‘tweedaagse training’ zou gaan. Technisch klopt het wel, maar het was een relátieweekend. Is dat gek? Totaal niet, maar je denkt dat je moet uitleggen dat je relatie heus niet in de kreukels hoeft te liggen om naar zo’n weekend te gaan en ik had gewoon geen zin in zo’n gesprek.

We gingen. En het was fantastisch. Voelde ik vooraf een drempel om te zeggen dat we erheen gingen, nu breng ik het te pas en te onpas ter sprake. ‘Waar wij waren, afgelopen weekend, moet je horen ...’ En maar vertellen.

