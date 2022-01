De autobiografie van Koos: ‘Bij je rechterbeen zat een gat waar bij regen het water doorheen waaide’

Auto’s zeggen iets over hun bestuurders want in de lak weerspiegelt zich het karakter van de eigenaar. Vandaag de auto-biografie van software-engineer en taxichauffeur Koos Twigt uit Veenendaal.

Hij woonde in Drenthe, Overijssel, Limburg, Zuid-Holland en Gelderland en reed als engineer naar alle hoeken van het land. Maar de meeste kilometers maakte Koos Twigt (69, geboren in Rotterdam) in zijn laatste jaren als taxichauffeur, veelal op een grote Mercedes 315-bus. ‘Leuk baantje hoor: je komt nog eens ergens en hebt een praatje met Jan en alleman. Zeker als je in de provincie rijdt en op tijd thuis bent. Maar tijdens het werk pikte ik ook corona op en dat was minder prettig. Een half jaar geleden ben ik daarom afgezwaaid.’

Van het setje auto’s dat Koos en zijn vrouw Janny hadden, was een zeker deel voor zijn vrouw. ‘Het duurde even voor ik mijn rijbewijs had. Na twee keer zakken was mijn geld op, ondanks een lesgeld van zeven gulde..

