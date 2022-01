Inge (14): ‘Met mijn vriendinnen is het gezellig en durf ik alles te bespreken’

De jongere van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Inge Dijkstra (14) uit Meppel. Ze tekent en schildert graag foto’s of plaatjes van Pinterest na en moet binnenkort bedenken of ze in Meppel op school blijft of alvast naar Zwolle gaat, waar ze sowieso haar eindexamenjaar moet doen.

‘Kijk, er lopen kippen in de tuin. Zou je niet zo snel verwachten in een woonwijk, hè? Ze zijn van mijn vader, want mijn moeder wil niets van dieren weten. Mijn vader had vroeger thuis kippen en in deze tuin kon het wel. Ze leggen eieren, maar die zijn erg klein. Ik zou zelf wel een kat willen, maar ook daar is mijn moeder bang voor.

We zijn hier anderhalf jaar geleden komen wonen, hiervoor woonden we in een andere wijk van Meppel. Ik mocht zelf bepalen welke kleur er op de muur van mijn kamer kwam. Ik wilde donkergroen. Maar dan niet de hele muur van boven naar beneden, maar tot de helft groen en de andere helft wit. Ik heb ook zelf lampjes opgehangen en kaarsjes uitgezocht, zodat mijn kamer echt gezellig is.

Hier wonen gelukkig heel veel..

