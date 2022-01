Burgemeester van Haarlem Jos Wienen over rouw: ‘Alles wankelde. Wat is het leven, wat is de dood?’

Als burgemeester van Haarlem hoort Jos Wienen tot het type mens dat energie haalt uit een crisis. De rouwperioden in zijn persoonlijke leven hakten er dieper in. ‘Als vader heb ik het niveau van mijn eigen vader niet gehaald.’

Jos Wienen: 'De ruimte die mijn vader gaf aan zijn kinderen, was heel groot.'

Het beeld staat in zijn herinnering geëtst. Meer dan zestig jaar getrouwd waren ze – zijn vader al jaren dementerend, zijn moeder ernstig ziek. Zij lag in een eenpersoonsbed met omhoog geklapte zijsteunen, hij iets verderop, in een eigen ledikant.

Jos Wienen: ‘Op een nacht stapte mijn vader uit bed – en klom hij in het bed van mijn moeder. Die ochtend kreeg ik een fotootje van de verpleegkundigen van het verzorgingshuis. Daar lagen ze, samen op dat smalle matras, armen om elkaar. Hij 89 jaar, zij 90. Het ontroerde me.’

Het was coronatijd, lente 2020.

‘We mochten niet bij hen. Alleen op afstand, bij de heg, met het raam van het tehuis open. Mijn vader begreep daar niets van. Wel op bezoek, maar niet binnen? ‘Kom!’, riep hij dan. Het leverde..

