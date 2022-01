Reclameman verbetert de wereld: ‘Je moet niet alleen roepen, je moet ook iets dóén’

Reclameman Mark Woerde pakt alleen nog maar projecten op met een maatschappelijke missie. In de tweede aflevering van de podcast Goed Werk (nu Geld of je Leven) vertelt hij waarom.

Zes jaar geleden verkocht Mark Woerde zijn reclamebureau om zich alleen nog nog maar in te zetten voor projecten die de wereld mooier maken. Zo bedacht hij het alter ego Sweetie, waarmee wereldwijd duizend daders van pedoseks werden ontmaskerd. En kreeg hij het voor elkaar dat religieuze leiders gezamenlijk opriepen over religieuze grenzen heen vriendschappen te sluiten. Voor dat laatste project ontving hij in 2018 de vredesmedaille van de Verenigde Naties.

Dan ben je wel klaar in je leven, toch?

‘Het voelt niet zo. Prijzen zijn een gevolg van wat je in je leven hebt gedaan. Je begint niet een project om een prijs te winnen. Daar gaat het niet over.’

Wanneer kwam het moment dat u dacht: ik ruil commercie in voor maatschappelijke missies?

‘Er..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .