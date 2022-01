Over burn-outs bestaan nogal wat misverstanden. In het nieuws wordt vaak gezegd dat er sprake is van een epidemie in Nederland. Maar is dat wel zo? De term burn-out wordt vaak nogal gemakkelijk gebruikt, vinden Wilmar Schaufeli en Jan Jaap Verolme, die samen De burn-out bubbel schreven. Schaufeli is emeritus hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht en de Katholieke Universiteit in Leuven; Verolme is econoom en stress- en burn-outspecialist.

Relatief de meeste meldingen van burn-out hebben betrekking op het onderwijs (24 procent), overheid en openbaar bestuur (16 procent), gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (13 procent) en industrie (13 procent). Volgens cijfers van het UWV is burn-out..

