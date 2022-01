Millingerwaard: al dertig jaar een voorbeeld

Nog voordat het hoge water in de jaren negentig leidde tot de roep om de rivieren meer ruimte te geven, waren ze daar ten oosten van Nijmegen al mee begonnen. ‘Hier is een economie ontstaan die op de natuur is gebaseerd.’

In dertig jaar verdween in de Millingerwaard de lokale agrarische economie. Boeren stopten of gingen binnendijks verder. Er kwam meer toerisme. Maar ook de universiteiten van Nijmegen en Wageningen hadden wetenschappelijke interesse in dit gebied. Er gebeurde iets nieuws en er viel wat te onderzoeken. Bestuurders uit andere delen van het land en zelfs uit de rest van de wereld kwamen kijken hoe natuur, economie en hoogwaterveiligheid hier gecombineerd werden.

Bart Beekers werkt bij de aanjager van de herinrichting van dit gebied: natuurontwikkelingsorganisatie ARK. Op een picknickbank iets buiten Ooij vouwt hij de kaart open. De hoge wilgen in de uiterwaarden achter hem staan met hun voeten in het water. ‘Ruim tachtig procent van de plant..

