Een sprookjesjurk voor Deborah

Leontine Gaasenbeek (50) van uitgeverij Buddy Books doet op zaterdag van alles wat, maar bij voorkeur wel iets creatiefs: modeltekenen, schilderen, poppetjes vilten Nu heeft ze zich gestort op een naaiproject. Aanleiding was een oproep op Facebook van kinderboekenschrijver Bram Kasse. Wie wilde er een sprookjesjurk maken voor zijn dochter Deborah, die zich als prinses verhuurt voor kinderfeestjes ?

Gaasenbeek volgde ooit een modeopleiding, maar maakte tot nog toe alleen een trouwjurk voor haar zus en feest- en verkleedkleren voor haar eigen kinderen. ‘En nu kwam dit op mijn pad en ik dacht: laat ik het eens proberen. Extra leuk omdat Deborah met die jurk ook weer andere kinderen blij gaat maken.’

Op een zaterdag hebben ze samen op de lapjesmarkt in Utrecht een stof uitgezocht, lichtcrème met zalmroze. ‘Het wordt een lange jurk met een heel grote hoepel eronder, met kant met een bloemmotief in verschillende kleuren. Nu komt ze af en toe passen. Eerst dacht ik: ik maak de sluiting met een rits. Maar ik kreeg de tip een vetersluiting te maken – daarmee kun je de jurk naar wens strakker of losser dichtdoen. Kijk, met zulke tips kan ik dan weer verder!’

Lees in de bijlage ZONDAG wat de man van Leontine Gaasenbeek in elkaar knutselt.

de zondag van Leontine Gaasenbeek