Wat is dat toch, dat we zo graag gelijk hebben? En dan met name achteraf

Er was eens een vrouw die erg graag gelijk had. Over de manier waarop de vaatwasser moest worden ingeruimd. Over de beste tijd om de tomaten te planten. Over de snelste weg naar een verjaardagsvisite. Over het recept voor de perfect gebakken cake. Maar nog liever dan gelijk had ze achteraf gelijk. Zodat, als een ander het niet op de door haar aangereikte manier deed en faalde, ze dan uiterst zelfgenoegzaam kon zeggen: ‘Ik zei het toch?’

Wat is dat toch, dat we zo graag gelijk hebben? Misschien geeft het een gevoel van superioriteit, van overwinning. Een kort moment waarop je je even verheven voelt in kennis en ervaring en minzaam kunt neerkijken op de mensen die het allemaal nog niet wisten.

Persoonlijk leef ik me altijd enorm in, in ..