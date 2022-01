Eunice en Thomas werden gezien als liefdeskoppel: ‘Wij horen bij elkaar, maar zijn geen stel’

Ze werden gezien als mogelijk liefdeskoppel. Samen zongen Eunice Nahuis (31) en Thomas Dekker (31) in de kerk op het podium. Toen Thomas na jaren uit de kast kwam als homo en uiteindelijk zijn liefde Willem vond, verdiepte de vriendschap met Eunice zich alleen maar. ‘Onze band voelt als broer en zus.’

‘Thomas en ik houden extreem van cadeautjes geven. Laatst gaven we een kerstcadeautje aan elkaar en zonder het van elkaar te weten, gaven we elkaar dezelfde soort alpaca-knuffel.’

‘Ik was een jaar of twaalf toen ik erachter kwam dat ik op jongens viel’, vertelt Thomas (31).

Hij werpt een vluchtige blik naar buiten. Vriendelijk wuivende bomen onthullen het glinsterende water van de Nederrijn, dat Arnhem in tweeën splitst.

‘Dat was lastig.’

Op de korte kant van de L-bank in de woonkamer van de flat zit zijn beste vriendin Eunice Nahuis (31). Ze staart hem indringend aan. ‘Ons gezin was hecht’, vervolgt Thomas. ‘Maar vanaf dat moment droeg ik een geheim met mij mee, dat ik niet durfde te delen. Misschien neem ik het wel mee mijn graf in, dacht ik.

Als kind was ik al anders. Ik speelde met barbies, had andere interesses dan de meeste jongens en met meiden kon ik goed optrekken. Vanaf de brugklas trokken jongen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .