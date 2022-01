‘Stiekem proefde ik van de fondue’

‘De vader van mijn moeder was banketbakker, haar ene opa bakker en de andere slager. In haar jeugd werd daarom groot belang gehecht aan kwaliteitsproducten en dat gaf ze aan mij door. De oudere zus van mijn moeder, tante Eva, vertrok in de jaren zestig op haar achttiende naar Zwitserland om daar als au pair te gaan werken. Daar maakte ze kennis met kaasfondue, in Nederland kende bijna niemand dat nog. Toen ze na een jaar terugging naar Nederland, introduceerde ze de kaasfondue in haar familie. Iedereen vond het meteen superlekker. De kaasfondue, natuurlijk gemaakt van echte Zwitserse kazen, was dus een blijvertje en kwam vooral op tafel met feestelijke gelegenheden zoals Kerst en verjaardagen.

Ook ik maakte al vroeg kennis met kaasfondue ..

