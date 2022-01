‘Er zit weinig kitsch in mijn verzameling’

Van postzegels tot theelepeltjes en van barbies tot modeltreintjes; in Nederland wordt van alles verzameld. Deze rubriek laat hobbyisten aan het woord over hun bijzondere verzameling. Vandaag vertelt: Andries Timmerman (63) uit Zuidoostbeemster.

Wat verzamelt u?

‘Ik spaar sprinklerkoppen voor automatische brandblussystemen en heb er inmiddels meer dan 2200. Daarnaast heb ik alarmbellen, geëmailleerde borden met een beschrijving van het blussysteem en kastjes met reservesprinklers. Verder heb ik tekeningen, technische beschrijvingen en catalogi van bedrijven over de hele wereld. Ik wil trouwens meteen even iets rechtzetten: in films zie je vaak dat alle koppen tegelijk beginnen te sproeien bij brand, maar dat is niet zo. De koppen gaan een voor een aan. Als drie koppen sproeien, wordt de brand meestal al geblust. Thuis heb ik geen werkende sprinklerinstallatie. Ik heb nu een mooi, strak plafonnetje en dat zou er dan helemaal uit moeten, daar begin ik niet aan.’

Wanneer en waarom be..

