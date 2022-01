De Turkse Netflix-serie Kulüp zet de Joodse geschiedenis in de schijnwerpers

De Netflix-serie Kulüp (De Club), waarvan het tweede gedeelte vorige week is verschenen, is een grote hit in Turkije. Het is de eerste serie waarin de Sefardische Joodse gemeenschap de hoofdrol speelt.

Het is feest in de vrouwengevangenis, er is een generaal pardon afgekondigd. De vrouwen vieren hun aanstaande vrijheid. Behalve één iemand: Matilda. Afgezonderd van de rest steekt ze twee sabbatkaarsen aan en bidt in het Hebreeuws voordat ze in haar eentje aan haar maaltijd begint.

De Joodse Matilda Aseo is de hoofdpersoon in de Turkse Netflix-serie Kulüp. Na haar vrijlating is ze op weg naar haar dochter, Rachel, die in een weeshuis is opgegroeid en niks over haar moeder weet. Matilda loopt door de straten van de ooit zo multiculturele Istanbulse wijk Galata. Hier hebben de kinderen namen als Ester en Mordo en wordt op straat het Ladino gesproken.

‘Dit is de eerste keer dat in een serie de cultuur en de geschiedenis van de Sefardische Jod..

