Wilma (34): ‘Te weten dat mijn vader het beter heeft bij God, geeft troost’

De dertiger van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Wilma Gerritsen (34) uit Putten. Zij maakt graag wildkampeerreizen, werkt met veel plezier in de gehandicaptenzorg en is zich er sinds het verlies van haar vader bewuster van dat het aardse leven eindig is. ‘Het is niet zo dat ik er nu maar op los leef, maar je weet gewoon niet hoeveel tijd je hebt. Wacht niet met dat te doen waar je gelukkig van wordt.’

‘Mijn vader was 59 jaar toen hij overleed. Vanaf het moment dat we hoorden dat hij een hersentumor had, heeft hij nog een half jaar geleefd. Lange tijd wisten we niet wat er aan de hand was. De huisarts weet zijn klachten aan een burn-out en dat vonden wij logisch. Mijn vader had gedoe op zijn werk, dus waarom zou het dat niet zijn? Toen we toch doorgestuurd werden naar het ziekenhuis, was na een scan van zijn hoofd direct duidelijk dat de situatie heel ernstig was en dat er niet veel meer aan gedaan kon worden.

Zijn overlijden gaf rust. Het was zijn tijd, daar ben ik van overtuigd. Ik weet dat mijn vader het nu beter heeft bij God. Dat te weten maakt mijn verdriet niet minder, maar geeft wel troost. Het is nog maar zo kort geleden ..

