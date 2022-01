Donald Pols: ‘De politieke keuze om het klimaatbeleid op individueel gedrag te richten is fundamenteel onrechtvaardig’

Het klimaatprobleem is op te lossen als de politiek en de grote vervuilers hun verantwoordelijkheid nemen, gelooft Donald Pols, directeur van Milieudefensie. ‘Als je kijkt naar onze beschaving, is alles wat we hebben het resultaat van keer op keer enorme grote crises de baas worden en daardoor de welvaart en het welzijn van iedereen een stukje vooruit helpen.’

Een gesprek over de zeven deugden: wijsheid, rechtvaardigheid, dapperheid, matigheid, geloof, hoop en liefde.

rechtvaardigheid

‘Ik ben geboren en opgegroeid in Zuid-Afrika en heb de apartheid in haar nadagen meegemaakt. Ik heb voordeel gehad van een in wezen diep onrechtvaardig systeem. Mijn ouders konden goed voor mij zorgen, we woonden in een mooi huis en ik volgde goed onderwijs. Apartheid is opgezet om witte mensen zoals ik te bevoordelen. Ik was heel jong, maar ik heb niks gedaan om het te voorkomen. Ik ben er medeschuldig aan. Ik wil dit privilege inzetten om wat te doen tegen onrechtvaardigheid.

