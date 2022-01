Filmster Hanna Verboom werd sociaal ondernemer: ‘Ik word hier veel blijer van’

Hanna Verboom richtte na een succesvolle carrière als actrice het filmplatform Cinetree en het crowdfundingsplatform Get it done op, en ze maakte een persoonlijke documentaire over het taboe op psychische aandoeningen.

U leefde als actrice de droom van heel veel mensen, en dat ruilde u zomaar in …

‘Ik sluit niet uit dat ik op een gegeven moment weer ga acteren. Ik vond en vind acteren erg leuk, maar ik kwam erachter dat ik het ook belangrijk vind om impact te hebben.’

Maar je hebt toch ook impact als acteur?

In interviews komt Afrika vaak terug. Er zijn ook mensen die zeggen: ik ga juist iets heel anders doen dan mijn ouders …

‘Ik doe ook wel iets heel anders dan mijn ouders, maar ik heb wel het sociaal ondernemerschap van hen meegekregen, he..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .