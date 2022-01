Een klein jongetje in pyjamasteekt de straat over ...

Daar rent hij. Op zijn rappe beentjes, het tuinhek door de straat op. In zijn pyjamajasje. Hij heeft een bijpassende broek en blote voetjes. Misschien is hij drie. Het vriest. Het is half elf in de ochtend.

Kan gebeuren. Mijn driejarige is laatst door een voordeur ontsnapt, een straat overgestoken waar bussen en auto’s rijden, en een grote parkeerplaats op gewandeld. Toen ik zag dat hij weg was en naar buiten rende om hem te zoeken, had een voorbijganger hem in haar armen. Ze kon zijn moeder maar niet vinden.

Dat is wat ik raar vind hier. Geen moeder te zien.

De straat over. De stoep op. Het plantenperkje van de gemeente om. Volgende stoep. Ik zet mijn auto stil. Het jongetje kijkt naar drie oudere jongens die rotjes afsteken. Ze hebben dik..