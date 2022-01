Inge van Tuijl gaf haar baan in het ziekenhuis op. ‘De zorgboerderij is een schot in de roos’

Inge van Tuijl (62) was anesthesioloog. Vorig jaar nam ze ontslag. Nu is ze vrijwilliger op een zorgboerderij in Putten. ‘Ik voel mij zeker zo voldaan als vroeger.’

Was u uw baan zat?

‘Tot op de laatste dag heb ik met heel veel plezier in het Wilhelmina Kinderziekenhuis gewerkt, bij het UMC Utrecht. Geen mooiere baan dan zieke kinderen anesthesie geven, vond ik. Ik kon een enorm verschil maken voor kwetsbare kinderen en hun ouders. Ik reduceerde angst door vriendelijk uitleg te geven, door soms letterlijk op mijn knieën te gaan, door met humor hun vertrouwen te winnen. Ik heb heel lang gedacht: ik ga dit mooie vak echt niet opgeven.’

Maar dat deed u uiteindelijk wel.

‘Dat heeft te maken met het feit dat het een zwaar vak is, dat veel verantwoordelijkheid vraagt. Ik had te maken ernstig zieke en veel te vroeg geboren kinderen, die soms bijna overleden onder mijn handen – dat ging me niet in de koude kle..

