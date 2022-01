Chris Oomen: ‘Met dat ik ouder word, krijg ik haast om dingen te verwezenlijken, vooral in de zorg’

Een miljardair die hoog opgeeft van gerechtigheid en tijdens het interview de journalist ‘schandalig’ gedrag verwijt. Chris Oomen (72), bekend als directeur van DSW Zorgverzekeraar en eigenaar van persbureau ANP, heeft haast voordat de avond over zijn leven valt. Haast om goed te doen. Hij is tegendraads en hij veegt de vloer aan met de corona-aanpak van de overheid.

hoop

‘Ik benoem wat ik verafschuw en heb er een grote voorliefde voor om dwars te zijn. Het meest vormend voor mij was opgroeien in een gezin met negen kinderen. Ik was nummer zeven. We voedden elkaar op en leefden van weinig geld. Ik droeg de kleren van mijn broers af. Gemeenschapszin, dat leerde ik daar.

Onze ouders gaven ons hoop mee. Zelf waren ze al op jonge leeftijd gedwongen om, zonder opleiding, op de boerderij te gaan werken. Ons hielden ze voor onze talenten te gebruiken. Mijn vader leerde mij mensen te beoordelen naar hun mogelijkheden: voor de een is een 6 fantastisch, voor de ander een 9 eigenlijk belachelijk laag.’

DSW-directeur

