Hoe bespaar ik zo veel mogelijk op gas in huis?

De meeste mensen zijn best bereid duurzame keuzes te maken, maar zien soms door de bomen het bos niet meer. Wat is nou de beste optie voor mens en milieu? Vandaag: de gasprijzen rijzen de pan uit. Hoe bespaar je makkelijk op gas in huis?

Gas is duur. Wie een energiecontract heeft met vaste prijzen voor langere tijd heeft het misschien alleen van horen zeggen, maar de rest van de mensen ziet de energierekening behoorlijk stijgen.

Dat komt doordat er meer vraag is dan aanbod: de winter was vorig jaar relatief streng, er komt geen gas meer uit Groningen, en ook minder uit Rusland. Tegelijkertijd stijgt de vraag naar gas. Dit zorgt voor problemen waardoor de prijs omhoog gaat. Geen zin in een hoge rekening, maar ook geen zin om je hele huis te gaan verbouwen? Dan is er goed nieuws: met een paar simpele gedragsveranderingen kan een gemiddeld huishouden in een gemiddelde woning tot 700 euro per jaar besparen op gas, zegt Suzanne Hoogers van voorlichtingsorganisatie Milieu..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .