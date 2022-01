‘In mijn auto’s zit het echte motorgeluid’

Wat verzamelt u?

‘Ik heb een heleboel autootjes en bootjes, maar het leukst vind ik mijn verzameling model-Land Rovers. Het type Defender is 68 jaar lang geproduceerd en ik heb het oudste model, het nieuwste en alles ertussenin. Bijzonder aan de Defender is dat het uiterlijk niet zoveel veranderd is door de jaren heen, dat is bij andere auto’s heel anders. Het kleinste model dat ik heb, is op schaal 1:160. De grootste modellen zijn 1:10. De modellen heb ik in stellingkasten en vitrines staan. Het verzamelen vind ik leuk, maar de modelbouw vind ik eigenlijk nog mooier. Als een model niet als bouwpakket beschikbaar is, stel ik het zelf samen. Dan neem ik bijvoorbeeld een chassis van een ander model en pas dat helemaal aan, zodat de carrosse..

