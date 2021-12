‘Dit is mijn vaste kleding voor de oudjaarsavond’

‘Komende oudejaarsdag ga ik carbidschieten met vrienden van de Pieter Maritz-scoutinggroep hier. Op zolder hebben we een aantal bussen staan: deze heeft 40 liter inhoud, maar onze grootste van 500 liter geeft een enorme knal. Dit gebeurt al een jaar of twintig, meestal langs de bosrand. Daar komt dan wel een mannetje of honderdvijftig naar kijken. Aan hen verkopen we biertjes, snert en broodjes Unox – leuke aanvulling voor de feestpot.

M’n vaste oudejaars-overall heb ik ooit een keer gekocht bij de Welkoop. De hoody is van Hallinger en de warme gevoerde laarzen zijn van mijn werk. Meestal draag ik ook handschoenen, anders brandt je huid open van het carbid.

Kleding shop ik zelf niet zo vaak, maar altijd samen met m’n vriendin Jolin: ..

