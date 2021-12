Michelle raakte zwanger, terwijl ze op een adoptie wachtte: ‘Het grote verlangen is totaal anders’

Vorig jaar wachtte Michelle van Hal (35) na tien miskramen op een adoptiekind, deze Kerst is ze 34 weken zwanger. ‘Toen we het adoptiebureau vertelden over onze zwangerschap, zei een medewerker dat dit veel vaker voorkomt.’

Nuland

‘Dit kind is zo gewenst’, zei Michelle van Hal vorig jaar in afwachting van bericht over een adoptiekind. Ze stond in de kerstbijlage van het Nederlands Dagblad als een vrouw in verwachting met Kerst. Nog drie andere aanstaande moeders werden geïnterviewd en stonden met hun bolle buik op de foto; zij stond met een platte buik in de kinderkamer in haar huis.

Begin mei zegt ze tegen haar man dat ze sterk het gevoel heeft die maand een bericht te krijgen van het adoptiebureau. Op de laatste dag van mei staat ze met een positieve zwangerschapstest in haar handen.

Het echtpaar had voorafgaand aan het adoptietraject in vijf jaar tijd tien miskramen meegemaakt. Een medische reden hiervoor werd nooit gevonden. ‘We gebruikten de a..

