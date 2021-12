Wensen (ww, wenste, wens).

Decembermist: treurnis hangt in de straten. Op de stoepen ligt overal zand van het pas geïnstalleerde glasvezelnetwerk. Dan maar naar het park. Een stukje bos, een vijver, een boomgaard, een schapenweitje, een sloot waarin je tot de bodem kunt kijken. Ik loop er graag rond, omdat het droge blad zo veelbelovend ritselt, omdat de bomen zo hoopvol met hun takken naar de hemel reiken, omdat de mensen je vriendelijk groeten.

Maar niet vandaag. Een vrouw fietst met niets in haar ogen langs me heen, weggedoken in haar jas, weggedoken in zichzelf. Ik kijk haar zwaarmoedige lichaam na en denk aan een gesprek met V., jaren geleden. Het was in de buurtsuper, we dronken thee en praatten over moedeloosheid. Hij zei: ‘De..