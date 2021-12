Zo ga je verder na een slecht sollicitatiegesprek

De Amerikaanse carrièrecoach Marlo Lyons geeft in Harvard Business Review tips voor als je een sollicitatiegesprek hebt verpest doordat je niet goed wist te reageren op vragen. Sla bijvoorbeeld direct na afloop van het gesprek aan het reflecteren. Schrijf alle gestelde vragen op en ook al jouw antwoorden. Lees vervolgens de vacaturetekst nog eens goed door en bedenk wat er precies werd verteld over de functie en de rol in het team. Bij welke vragen ging het goed en waar haperde je? Praat vervolgens met bekenden die in dezelfde branche werken over de vragen waarop je geen goed antwoord wist. Vraag wat zij zouden zeggen.

Een andere tip van Lyons is om vooral snel verder te gaan met solliciteren en niet te lang stil te staan bij de ‘perfecte..

