Jaap van Dijkhuizen: ‘Ook de grootste boeven heb ik wijze dingen horen zeggen’

liefde

‘Caritas, naastenliefde, dat is eigenlijk het overkoepelende begrip, hè? Ik denk dat de naastenliefde eigenlijk alle andere deugden omvat, of in elk geval de drijfveer is tot de andere deugden: rechtvaardigheid, moed … En ik vrees ook dat we allemaal regelmatig falen in onze naastenliefde.

Ik ben begonnen als ‘gewoon’ advocaat, voor civiel recht en strafrecht. Maar op mijn vijftigste heb ik me laten omscholen tot asieladvocaat. Die keuze had met naastenliefde te maken. Eind jaren tachtig, begin jaren negentig, was er een grote instroom van vluchtelingen. Daarmee kwam de vraag naar asieladvocaten. Ik heb me toen gespecialiseerd in vreemdelingenrecht en sindsdien vrijwel alleen nog asieladvocatuur gedaan.’

rechtvaard..



Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .