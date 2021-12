Renie en Dicky zijn zussen én hartsvriendinnen: ‘Wij kunnen lachen als tieners’

Ze schelen elf jaar. Maar dat maakt de zussen-vriendinnen Dicky Dirksen-Boeijenga (85) en Renie Blom-Boeijenga (74) niets uit. Ook niet dat Dicky bijna twintig jaar in Amerika woonde. ‘Wij kunnen in elkaars hoofd zitten. Daar heb je tijd voor nodig, en die is er.’

Op zaterdagavond samen pinda’s pellen aan de keukentafel, boven een oude krant. In het gezin Boeijenga in het Friese Drogeham was het in de jaren vijftig vaste prik. Moeder Boeijenga telde de peulvruchten zorgvuldig uit, zodat de zeven kinderen elk op een gelijke portie konden rekenen.

Het was ‘een dierbare gezinstraditie’, herinnert de inmiddels 85-jarige Dicky Dirksen-Boeijenga zich. Zij was de oudste in het gezin. Haar jongste zus Renie Blom-Boeijenga (74) beaamt volmondig: ‘Het was pinda’s kraken en lekker kletsen.’

Dat de zussen elkaar vandaag ontmoeten bij Dicky thuis, is geen zeldzaamheid. Tussen de twee ‘klikt’ het op een bijzondere manier. Vrijwel maandelijks reist Renie vanuit Haarlem naar Renkum, waar Dicky zelfstandig woo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .