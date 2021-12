Kleine stappen met het gevoel van iets groters. Met micro-avonturen doe je dingen die je anders nooit zou doen

Het is december en alle grote reizen zijn nog ver weg of vanwege corona onzeker. Voor wie teleurgesteld dreigt neer te zakken op de bank: er is een alternatief voor grote ambitieuze plannen. Het micro-avontuur. Kort, simpel en dichtbij, heet het. En het geheim zit ‘m erin dat je iets kleins doet met het gevoel van iets groots. Wandelen op het Aekingerzand in Friesland met het gevoel alsof ik in Kalahari-woestijn ben? Terwijl ik het opschrijf, voel ik de aarzeling al opkomen. Zou het echt? Wat is dit voor marketingpraat? Want, om dat woord maar een keer te gebruiken: het is ook een mindset, zo lees ik. ‘Durf ik op een andere manier naar de natuur te kijken?’ Ik stap over mijn scepsis heen. Op een regenachtige dinsdagmorgen sta ik om 10 uu..

