Achternaam moeder én vader straks mogelijk, zonder koppelteken

Volgens Dekker blijkt uit een publiekspeiling van het ministerie van Justitie en Veiligheid dat een op de drie mensen positief is over de voorgenomen wetswijziging. Zo wil het ministerie ouders de optie bieden om ‘de verbondenheid met beide ouders tot uitdrukking te brengen in de achternaam’. Geadopteerde kinderen kunnen een combinatie van de achternaam die ze meekregen bij hun geboorte en de namen van hun adoptieouders kiezen. Wel geldt ook dan het maximum van twee namen. Ouders kunnen de dubbele geslachtsnaam geven aan het eerste kind in het gezin dat wordt geboren op of na de datum waarop de wet ingaat.

