Ultramodern wonen in een oude kerk

Op huizenverkoopsites speuren we naar de meest excentrieke panden. Vandaag: wonen in de ‘achtertuin van Amsterdam’ in de gerestaureerde Nederlandse hervormde kerk met consistorie in Purmerland.

Wie woont hier?

In 2013 kochten Joke en Jeroen Bons de kerk. Zij haalden de preekstoel en kerkbanken eruit en verbouwden het interieur tot een modern woonhuis. Tegelijkertijd herstelden ze de buitenkant van het huis in ere door de boogramen en kozijnen te laten vervangen en het hele gebouw opnieuw te voegen. Jeroen Bons zat in de bouwwereld en pakte zelf de renovatie met beide handen aan. In 2016 was de verbouwing klaar.

Wat maakt het huis excentriek?

Het is een kerk uit 1897. ‘Sommige elementen van de kerk zijn behouden gebleven’, vertelt makelaar Huib Haije van makelaarskantoor Aerdenhout en omstreken. ‘Zo zie je in de hal nog de vloer van grafzerken uit de tijd dat mensen in de kerk werden begraven. En wat echt authentiek is, is de mooie..

