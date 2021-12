‘Spitten is een soort jaarlijks ritueel, maar het kan simpeler en beter’

Omdat dit de tijd van het jaar is om je tuin te spitten, komt deze waarschuwing wellicht net op tijd. Doe het niet. Al een heel aantal jaren hoor je dit in tuinderskringen. ‘Je verstoort het bodemleven en je krijgt er alleen maar meer onkruid van.’ Maar om nu te zeggen dat dit ‘niet-spitten’ enorm aanslaat: nee, dat niet. Spitten en meteen wat koeienmest onder de grond werken, wordt nog veel gedaan. En wat is precies het alternatief?

Om daarachter te komen ga ik op bezoek bij een groot voorstander van ‘niet spitten’, een luie manier van tuinieren, zoals Katja Staring het noemt. Ze heeft een experimenteertuin in Tilburg met veel eetbare planten en nodigt me uit om het in haar tuin uit te proberen. Want niet spitten betekent wel dat e..

