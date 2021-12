Lambert (76): ‘Ik zorgde voor de kinderen, voor mijn vrouw en mij werkte dat prima’

De oudere van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Lambert Leusink (76) uit Klaaswaal. Hij heeft zijn eigen museum, luisterde vroeger graag naar de verhalen van zijn oma over Zwolle en hoopt ooit een atelier te kunnen maken in zijn watertoren.

‘Het grootste deel van de week ben ik hier te vinden, in mijn Speldjesmuseum Pin Art Gallery in Klaaswaal. Mijn passie is het verzamelen van verzamelingen. Op rommelmarkten en veilingen vind ik complete collecties, bijvoorbeeld van iemand die overleden is. Als ik die aanschaf, kost me dat veel minder dan wanneer ik item voor item koop.

Zo heb ik een keer een miljoen stickers in één keer gekocht. Tenminste, ik gok dat het er een miljoen waren. Anderhalf of twee miljoen kan ook. Maar ik heb vooral heel veel speldjes. Met de speldjes, stickers en penningen creëer ik mijn eigen kunstwerken, die ik thema’s noem. Omdat ik in de Hoeksche Waard woon, een van de Zuid-Hollandse eilanden waar veel akkerbouw is, heb ik bijvoorbeeld het thema tr..

