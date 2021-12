Drie vrouwen doen op Instagram verslag van ziekte, zorgen en verlies. Hoezo willen ze dat met jan en alleman delen?

Therapeutisch schrijven helpt om pijn, rouw of verdriet te verwerken. Dat is bekend. Vroeger schreven mensen dagboeken vol, maar sinds 2010 is daar een moderne en online variant voor gekomen: de app Instagram. Ik vond drie vrouwen die op hun account een realistisch en eerlijk beeld schetsen van hun leven, dat gekleurd is door zorg of verdriet. Waarom zou je je persoonlijk leed zó openlijk met iedereen willen delen? Helpt het hen bij de verwerking? En welke rol speelt hun geloof daarbij?

Mathilde Beverloo (25), Nadine de Vos (35) en Else Jonkman (23) hebben alle drie een Instagram-account, waar hun volgers een persoonlijk inkijkje krijgen in de drie verschillende levens.

Mathilde is moeder van Jona, die na twee jaar overleed. Inmiddels is ze opnieuw moeder van zoontje Benjamin en heeft haar man kanker. Nadine deelt als moeder van drie kinderen haar leven op Instagram. ‘Het leven met ups en downs’, zegt ze zelf, verwijzend naar haar oudste zoontje Juda, die het Syndroom van Down heeft. En Else is ongeneeslijk ziek, uitbehandeld in Nederland en volgt op eigen initiatief een immuuntherapie in Duitsland, levend tussen hoop en vrees.

‘ik wil eerlijk zijn’

‘Hoe is het om ongeneeslijk ziek te zijn?..

