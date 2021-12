44 - Week 49: Boos op Sylvana? Dat zegt vooral iets over uzelf

Deze Week podcast





Sylvana Simons was afgelopen week trending op Twitter. In een Kamerdebat ging voorzitter Ockje Tellegen als een overspannen docent tegen haar tekeer. Cocky vindt het wonderbaarlijk waarom veel mensen toch zo boos op haar worden. Ze roept die mensen op bij zichzelf af te vragen waar dat aan ligt. Aan de persoon Sylvana of datgene waar zij voor staat? Cocky vermoedt het laatste.

Sjirk stopt, als hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad welteverstaan. In de podcast vertelt hij over de moeilijke keuzes en zijn overwegingen. En over de christelijke journalistiek. ‘Wij schrijven over dominees niet vriendelijker, nederiger en toegeeflijker dan over politici. Nietsonziend.’