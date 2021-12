Kookboek lezen als roman

‘Een bezoek aan mijn Indische opa en oma op zondag was vaste prik toen ik klein was. Oma hield van koken en ze maakte van alles: nasi, sajour en smoor. Ook kwam altijd de trommel met zelfgebakken kroepoek tevoorschijn. We waren met veel familieleden en pasten dus niet aan tafel. Daarom zaten er mensen met een bord op schoot op de bank, in de keuken of op de trap. Omdat mijn opa vegetariër was, maakte oma voor hem altijd een gerecht zonder vlees.

Mijn moeder kookte sporadisch Indisch, omdat het erg bewerkelijk is. De Hollandse pot kwam het meest op tafel. Toen ik later met mijn man op bezoek ging bij mijn moeder, kreeg ik wel altijd een Indische maaltijd bij haar. Dan stond er zo’n oude braadpan vol met nasi, rijst of smoor op ons te wacht..

