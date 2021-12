‘We proberen elk jaar iets spectaculairs te verzinnen voor de intocht’

‘Met Sint-Nicolaas, goedendag. Ja, wij zitten in een drukke tijd, en dat is eigenlijk al vanaf de aankomst in Kootwijkerbroek het geval. Er was toen brand in de molen, met heel veel rook. De pieten kwamen aanrijden in een oude brandweerauto, en die dachten dat Sinterklaas in de molen was. Dus ja, paniek, hè. Maar toen bleek Sinterklaas in de volgende brandweerauto te zitten, haha, dus dat liep gelukkig weer goed af. Daarna was er muziek, en toen hebben we nog gedanst bij de molen. Dat zouden we eigenlijk niet doen, in verband met corona, maar ja, u begrijpt vast wel hoe dat gaat. Daarna hebben we nog een rondrit gemaakt door het dorp, en die eindigde bij dorpshuis De Essenburcht.