Bij iedere beweging gaat de camera aan en zie je otters, bevers en marters onbevangen rondlopen

Wekelijks controleert Sonja van der Wijk of er nieuwe beelden op de wildcamera staan. (beeld nd)

Sonja van der Wijk duwt de kano op een karretje voor zich uit. ‘We moeten even een stukje lopen voordat we bij het water zijn.’ Hier, vlak onder de stad Groningen heeft ze bij het meer (het Friescheveen) drie wildcamera’s geïnstalleerd. Sinds 2019 brengt ze daarmee het wild in kaart. Dat heeft niet alleen een wetenschappelijk doel. Je ‘masseert’ er ook mensen mee. ‘Als je beelden laat zien van een otter met jongen, worden ambtenaren op het gemeentehuis meteen enthousiast. Dieren worden aaibaar en als overheid trek je dan makkelijker de portemonnee wanneer er geïnvesteerd moet worden in de bescherming van een gebied. En als een boswachter zulke beelden aan burgers laat zien, snappen die opeens een stuk beter waarom hier langs de weg een v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .