Met knuffelportretten maken Liesbeth Kruijs en Caressa Thera herinneringen voor anderen tastbaar

Verknuffelen. Het woord staat nog niet in woordenboek de Van Dale. Toch zijn de vriendinnen Liesbeth Kruijs (44) en Caressa Thera (34) iedere dag foto’s aan het verknuffelen. In hun atelier in Haarlem maken ze sinds 2017 knuffels van mensen en dieren aan de hand van portretfoto’s. Kruijs: ‘Ik liep een tijdje met het idee om een eigen knuffellijn op te zetten. Caressa hielp mij met de website’.

Thera is van huis uit grafisch ontwerper. ‘Ze maakte niet alleen de site, maar gaf ook tips om het concept nog leuker te maken’, vertelt Kruijs. Zij werkte eerder op de kostuumafdeling van de Nationale Opera en Ballet, de Stopera, in Amsterdam. De vriendinnen besloten hun creativiteit te bundelen.

De waarde van een herinnering ontdekten ze gaandeweg...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .