Immigratiecentrum Ellis Island gaat dicht

Op 29 november 1954 gingen definitief de deuren dicht van het immigratiecentrum op Ellis Island. Ellis Island ligt vlak voor de kust van de wereldstad New York. Oorspronkelijk heette dit eiland Oester Eiland, een naam die bedacht is door Nederlandse kolonisten die in de zeventiende eeuw naar Amerika emigreerden. Toen de Engelsen in 1664 de macht overnamen en in bezit kwamen van de kolonie Nieuw-Nederland, herdoopten ze Oester Island in Oyster Island. Omstreeks 1770 kwam het eiland in bezit van de koopman Samuel Ellis, aan wie het zijn huidige naam dankt. Erfgenamen van Ellis verkochten het eiland aan de staat New York. De poorten van Ellis Island, waar gelukszoekers zich dienden te melden om het beloofde land binnen te gaan, gingen in 18..

