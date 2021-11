Aan de babbel met bomen en vogels: ‘Altijd maar mooier en beter. Dieren doen daar soms ook aan mee’

Het is alweer tien jaar geleden dat Buijs van de hoofdredacteur van het magazine Landleven de kans kreeg. De kans om gek te doen. Want dat is het. Neem nu die koolmees die in een winkel komt en graag wat grotere eieren wil en vervolgens gaat proefzitten op een merelnest. Ja, dat is vreemd. Maar zie er eens een begerig mens in. Of jezelf, op zoek naar een grotere auto. Dus zo gek zijn die columns en schilderijen van Maarten Buijs niet. ‘Al mijn hele leven wil ik met dieren communiceren. Als kind al. Ik denk bij een dier al gauw: hij zal wel dit of dat denken. Als iemand rigoureus zijn tuin snoeit en daardoor een merel zijn nest kwijtraakt, zie ik die vogel denken: wat vind je daar nou zelf van?

Wij, mensen, zouden zoiets ook kunnen zeggen,..

