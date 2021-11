Jo Koekkoek (92) hielp bij de oprichting van de EO: ‘Je kon niet zomaar de preekstoel de huiskamer in schuiven’

De oudere van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Jo Koekkoek (92) uit Bilthoven. Hij was jaren geleden betrokken bij de oprichting van de Evangelische Omroep, waar zijn grafische achtergrond en ervaring in de reclamewereld goed van pas kwamen. Hij vindt dat er meer dankbaarheid zou mogen zijn in de hedendaagse maatschappij.

‘Het was in de Amsterdamse Vijzelstraat dat mijn carrière begon. Als leerling-drogist, met een gele stofjas aan achter de toonbank. Ik was een jaar of vijftien, zestien denk ik. Dat ik daar terecht kwam, had vooral met mijn middelste broer – ik ben de jongste van vier kinderen - te maken die vertegenwoordiger was bij een farmaceutisch bedrijf. Hij had een vacature gezien en moedigde mij aan om te solliciteren. Lang heeft het baantje niet geduurd, want ik was op school bevriend geraakt met een jongen wiens vader een kantoorboekhandel had.

Ik kreeg een dubbele baan als illustrator en verkoper in de winkel. Dat paste veel beter in mijn straatje, want ik tekende al graag. Later volgde ik een cursus ontwerpen aan de Amsterdamse Grafische..

